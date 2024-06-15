В Барнауле на неделю перекроют улицу 80-й Гвардейской Дивизии

Ограничение будет действовать в районе пересечения с Северо-Западной из-за ремонтных работ на трамвайном переезде В Барнауле отремонтируют трамвайный переезд в районе пересечения улиц Северо-Западной и 80-й Гвардейской Дивизии, сообщили в мэрии.
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