В Барнауле на неделю перекроют улицу 80-й Гвардейской Дивизии

Ограничение будет действовать в районе пересечения с Северо-Западной из-за ремонтных работ на трамвайном переезде В Барнауле отремонтируют трамвайный переезд в районе пересечения улиц Северо-Западной и 80-й Гвардейской Дивизии, сообщили в мэрии.