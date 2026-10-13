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Регионы России

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Вучич заявил о требованиях ЕС к Сербии по санкциям против России до вступления в союз

Вучич заявил о требованиях ЕС к Сербии по санкциям против России до вступления в союз

Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европейский союз требует от Белграда согласовывать внешнюю политику с Брюсселем, включая введение санкций против России, ещё до вступления в объединение.

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