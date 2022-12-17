Смоляр стал 8-м в списке лучших гонщиков «Ф-3» по версии RaceFans, Артур Леклер не попал в топ-10

RaceFans составило рейтинг десяти лучших пилотов «Формулы-3» по итогам сезона-2022. Александр Смоляр («МП Моторспорт») занял восьмую строчку.

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