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В небе над Ростовской и Белгородской областями перехвачены 12 беспилотников ВСУ

В небе над Ростовской и Белгородской областями перехвачены 12 беспилотников ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Российские военнослужащие средствами противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 19 ноября перехватили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Ростовской и Белгородской областями.

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