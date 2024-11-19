В небе над Ростовской и Белгородской областями перехвачены 12 беспилотников ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Российские военнослужащие средствами противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 19 ноября перехватили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Ростовской и Белгородской областями.
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