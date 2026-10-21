Как сообщили в ГУ МВД России по региону, трое неизвестных в масках ворвались в жилище новосибирца в конце августа, применили физическую силу и потребовали у мужчины деньги и криптовалюту.
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