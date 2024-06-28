Байден на дебатах с Трампом: конфликт на Украине грозит охватить весь мир

Украинский конфликт грозит охватить весь мир. С соответствующим утверждением в ходе дебатов с бывшим главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, которые транслирует телеканал CNN, выступил действующий хозяин Белого дома Джо Байден.
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