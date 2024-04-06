Музыкальный критик поделился, кто сейчас является музой для композитора Крутого

Критик Бабичев: Димаш Кудайберген сегодня является главной музой Игоря Крутого Певец Димаш Кудайберген стал своеобразной музой для композитора и продюсера Игоря Крутого, открыв в нем новые грани творчества, подчеркнул музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии