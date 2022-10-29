Военное обозрение

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Bloomberg: Проблема для вводящих санкции в том, что РФ перестала раскрывать информацию о счетах в иностранной валюте

Bloomberg: Проблема для вводящих санкции в том, что РФ перестала раскрывать информацию о счетах в иностранной валюте

Несмотря на введенные Западом масштабные санкции против России, Москве удается не просто сохранять прибыль от экспорта, а увеличивать ее.

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