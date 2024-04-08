В Челябинской области перед судом предстанет бабушка, чей внук погиб на пожаре

В суд направили уголовное дело о гибели трехлетнего южноуральца в огне. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Сосновского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней местной жительницы.