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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В Новониколаевском районе дали старт движению по отремонтированному и

В Новониколаевском районе дали старт движению по отремонтированному и расширенному участку. В четырехполосное исполнение перевели еще 5,5 километров трассы Р-22 «Каспий».

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