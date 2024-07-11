В Новониколаевском районе дали старт движению по отремонтированному и расширенному участку. В четырехполосное исполнение перевели еще 5,5 километров трассы Р-22 «Каспий».
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В Новониколаевском районе дали старт движению по отремонтированному и расширенному участку. В четырехполосное исполнение перевели еще 5,5 километров трассы Р-22 «Каспий».