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Надежда Бабкина поддержала идею перезахоронить останки Зайцева в Москве: “Он не принадлежал ни себе, ни семье, а государству”

Надежда Бабкина поддержала идею перезахоронить останки Зайцева в Москве: “Он не принадлежал ни себе, ни семье, а государству”

Вячеслав ЗайцевВеличие и вклад Вячеслава Зайцева в отечественную моду не могут быть недооценены. Именно поэтому Надежда Бабкина выступила с идеей о переносе останков выдающегося дизайнера в российскую столицу.

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