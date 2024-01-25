Деревянный мост и терраса, предназначенные для наслаждения красотой заката в Измире

Пешеходный мост и Терраса Солнечного Заката Бостанлы были спроектированы Studio Evren Başbuğ Architects как часть реализации концепции реконструкции и благоустройства прибрежной зоны Каршияка — популярного района города Измир, Турция.
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