Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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  • Алевтина Малышева
    Уважаемая Кая, Да Европа без США, даже в туалет ходить боится, поносом только не исходи, воняет шибко.Отсутствие мозга ...
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    Кая Кало, оно же вместо мозгов...Отсутствие мозга ...
  • Misha Glusch
    безопасность с каей очень сомнительна...Отсутствие мозга ...

Аудит США на Украине может привести там к смене власти

Аудит США на Украине может привести там к смене власти

Политолог-американист Малек Дудаков, комментируя высказывание украинского политика Виктора Медведчука о том, что Владимир Зеленский подписал себе приговор своим заявлением об отсутствии информации о судьбе большей части американской финансовой помощи, отметил, что нарушения, выявленные в ходе аудита американской помощи Украине, могут стать причиной смены исполнительной и законодательной власти в Киеве.

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