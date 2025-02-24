Аудит США на Украине может привести там к смене власти

Политолог-американист Малек Дудаков, комментируя высказывание украинского политика Виктора Медведчука о том, что Владимир Зеленский подписал себе приговор своим заявлением об отсутствии информации о судьбе большей части американской финансовой помощи, отметил, что нарушения, выявленные в ходе аудита американской помощи Украине, могут стать причиной смены исполнительной и законодательной власти в Киеве.