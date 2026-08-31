МЧС предупредило о шквалистом ветре на Ямале 1 сентября

МЧС уведомило жителей Ямало-Ненецкого округа о шквалистом ветре 1 сентября в Надымском, Пуровском, Тазовском и северной части Приуральского района.
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