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Царьград

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Рогозин: Запрет гаджетов в зоне СВО принесет армии колоссальный вред

Рогозин: Запрет гаджетов в зоне СВО принесет армии колоссальный вред

Бывший глава Роскосмоса прокомментировал идею депутатов Госдумы запретить смартфоны на СВО.Дмитрий Рогозин встал на сторону военнослужащих, которым депутаты предлагают давать по 10 суток гауптвахты за использование личных гаджетов в зоне СВО для связи.

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