Посол Украины Джелял: Турция пытается найти пути к взаимопониманию по Украине

Турция пытается найти «пути к взаимопониманию» между Россией и Украиной. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал посол Украины в республике Нариман Джелял.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Автоэксперт Попов...
- Kp.ru: Кашпировск...
- Минобороны: расче...
Турция вечный враг России какой была такой и останется!!Это только нашему солнцеликому никак не дойдет!