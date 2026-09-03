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Газета.ру

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Посол Украины Джелял: Турция пытается найти пути к взаимопониманию по Украине

Посол Украины Джелял: Турция пытается найти пути к взаимопониманию по Украине

Турция пытается найти «пути к взаимопониманию» между Россией и Украиной. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал посол Украины в республике Нариман Джелял.

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