Как получить разрешение на оружие в Крыму, где его хранить и когда применение грозит уголовным делом

Какие проверки нужно пройти, чтобы получить оружие, как правильно его хранить и носить и в каких случаях его применение может обернуться уголовным делом? КУДА ЦЕЛИМСЯ? В 50% случаев крымчане получают разрешение на оружие, чтобы переоформить ружья родственников.