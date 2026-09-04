Как получить разрешение на оружие в Крыму, где его хранить и когда применение грозит уголовным делом

Какие проверки нужно пройти, чтобы получить оружие, как правильно его хранить и носить и в каких случаях его применение может обернуться уголовным делом? КУДА ЦЕЛИМСЯ? В 50% случаев крымчане получают разрешение на оружие, чтобы переоформить ружья родственников.
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