Альтернатива для Италии – маньчжурский кандидат, направленный Россией

Титулованному актеру Марчелло Мастрояни приписывают фразу «итальянцы — комическая версия русских». Неизвестно, знаком ли с этим определением отставной итальянский генерал Роберто Ванначчи, но подписчиков в соцсетях он изрядно повеселил своей фотографией в шапке-ушанке и с рюмкой водки в руке.