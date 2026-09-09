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Альтернатива для Италии – маньчжурский кандидат, направленный Россией

Альтернатива для Италии – маньчжурский кандидат, направленный Россией

Титулованному актеру Марчелло Мастрояни приписывают фразу «итальянцы — комическая версия русских». Неизвестно, знаком ли с этим определением отставной итальянский генерал Роберто Ванначчи, но подписчиков в соцсетях он изрядно повеселил своей фотографией в шапке-ушанке и с рюмкой водки в руке.

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