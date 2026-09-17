БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Finnair включила SOS: «Горим! Китайцы обижают, летают через Россию. Конечно, у них всё дешевле получается»

Finnair включила SOS: «Горим! Китайцы обижают, летают через Россию. Конечно, у них всё дешевле получается»

Финская авиакомпания жалуется, что Пекин «несправедливо» пользуется воздушным пространством РФ Людмила Николаева Фото: IMAGO/HMB-Media/ ТАСС Материал комментируют: Юрий Светов Финская авиакомпания Finnair жалуется на китайских конкурентов.

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