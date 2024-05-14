Царев заявил, что Зеленский ведет Украину к гибели и боится переворота

Пока речь не идет о том, чтобы украинские военные «повернули штыки» на Киев, но Владимир Зеленский чувствует опасность, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев в программе Натальи Метлиной «Между тем» на телеканале «Звезда».