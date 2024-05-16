Как работает ПМС: что говорят ученые

Недавнее исследование, проведенное учеными Института когнитивных способностей человека и наук о мозге Макса Планка, обнаружило, что колебания гормонов яичников оказывают физическое влияние на структуру ключевых областей мозга у женщин.
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