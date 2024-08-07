В разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека оказался замешан мужчина

Теперь появилась новая информация, которая может пролить свет на причины их разрыва. Как утверждает издание In Touch Weekly, в этот сложный период в жизни артистов замешан третий человек — менеджер Дженнифер Лопес, Бенни Медина.
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