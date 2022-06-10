Дождаться автобуса в комфорте можно будет еще на 12 остановках Уссурийска

Дождаться автобуса в комфорте можно будет еще на 12 остановках Уссурийска

В Уссурийске дополнительно в рамках муниципальной программы "Уссурийские дороги" обустроят 12 остановочных павильонов.

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