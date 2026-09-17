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Шойгу назвал действия Армении рейдерским захватом

Шойгу назвал действия Армении рейдерским захватом

Сергей Шойгу заявил, что российские предприятия в Армении сталкиваются с недружественной политикой и «двойными стандартами», приведя в пример ситуацию с управлением армянскими железными дорогами.

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