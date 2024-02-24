❗️ Информация о том, что ЧВК «Медведи» связана с руководством Крыма является фейком «Ряд telegram-каналов распространяют ложную информацию, что ЧВК «Медведи» связаны с руководителями полуострова.
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❗️ Информация о том, что ЧВК «Медведи» связана с руководством Крыма является фейком «Ряд telegram-каналов распространяют ложную информацию, что ЧВК «Медведи» связаны с руководителями полуострова.