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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Проход Джордана Кларксона и трехочковый Джамала Мюррэя стали лучшими моментами дня в НБА

Авторами хайлайтов среди прочих стали центровой «Финикса» Осо Игодаро, центровой «Миннесоты» Руди Гобер и защитник «Денвера» Джамал Мюррэй.

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