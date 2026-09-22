Последний трофей Ирана. Охота на ширазского муфлона

После удивительной охоты на ларистанского муфлона мы гадали, что же нас ждёт завтра. Было известно, что нас ждёт охота в тех же местах на ширазского муфлона, но судьба, как выяснилось, приготовила немало сюрпризов.
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