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Последний трофей Ирана. Охота на ширазского муфлона

Последний трофей Ирана. Охота на ширазского муфлона

После удивительной охоты на ларистанского муфлона мы гадали, что же нас ждёт завтра. Было известно, что нас ждёт охота в тех же местах на ширазского муфлона, но судьба, как выяснилось, приготовила немало сюрпризов.

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