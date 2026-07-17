Команда Ferrari привезла обновленное крыло-перевертыш в Спа

Ferrari Команда Ferrari подготовила очередное обновление для SF-26 к предстоящему Гран При Бельгии. По информации Autosprint, Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер получат модернизированную версию заднего крыла-перевертыша.
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