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Озвучены полные потери ВСУ за время курской операции

Озвучены полные потери ВСУ за время курской операции. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 5800 военнослужащих, 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортеров, 383 боевых бронированных машины, 177 автомобилей, 37 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, 9 станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС противовоздушной обороны, пять единиц инженерной техники, в т.

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