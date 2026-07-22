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Шохин предупредил о рисках банкротств и остановки предприятий

Шохин предупредил о рисках банкротств и остановки предприятий

Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что, хотя аргументы для сохранения ключевой ставки без изменений существуют, такое решение может обернуться серьезными последствиями для бизнеса.

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