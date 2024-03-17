Коротко о главном. А главный у нас по-прежнему Владимир Владимирович Путин — сокрушительная победа

Кошмар Испорченные бюллетени не участвуют в подсчёте голосов, поскольку они испорчены. Но в общем количестве бюллетеней они учитываются. Поэтому не всегда сумма голосов равна 100%... https://otvet.mail.ru/question/67757041

Кошмар Можешь не сохранять. Ибо при подсчёте голосов не учитываются только неиспользованные бюллетени. А испорченные учитываются. Поэтому и не будет сумма голосов, набранных кандидатами, равняться 100%... То есть,100%, это сумма бюллетеней за всех кандидатов плюс количество испорченных бюллетеней. https://tass.ru/info/20230495