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Коротко о главном. А главный у нас по-прежнему Владимир Владимирович Путин — сокрушительная победа

Коротко о главном. А главный у нас по-прежнему Владимир Владимирович Путин — сокрушительная победа

Выборы Президента России состоялись.Попытки - извне и изнутри - дестабилизировать ситуацию провалились.

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Комментарии
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Кошмар
Испорченные бюллетени не участвуют в подсчёте голосов, поскольку они испорчены. Но в общем количестве бюллетеней они учитываются. Поэтому не всегда сумма  голосов равна 100%...   https://otvet.mail.ru/question/67757041
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4 час.
Кошмар
Можешь не сохранять. Ибо при подсчёте голосов не учитываются только неиспользованные бюллетени. А испорченные учитываются. Поэтому и не будет сумма голосов, набранных кандидатами, равняться 100%...  То есть,100%, это сумма бюллетеней за всех кандидатов плюс количество испорченных бюллетеней.   https://tass.ru/info/20230495
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4 час.
Кошмар
Статья 76. Определение результатов выборов Президента Российской Федерации п.3. Избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования. (Причём неважно, испорчены бюллетени, или не испорчены, всё равно учитываются все бюллетени, попавшие в ящики для голосования - К.).
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4 час.

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