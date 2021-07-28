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Сестра положила глаз на моего мужчину

Сестра положила глаз на моего мужчину

Подслушали у замужних Вы бы как поступили на моем месте? Есть мужчина, есть двоюродная сестра.

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Vera Dobryagina
Ну и что, что сестра, значит надо уступить ей своего мужчину? Проблема, по-моему, вообще яйца выеденного не стоит. У вас доверительные отношения с парнем, так соберитесь все втроём, и пусть он напрямую при вас всё этой сестре и выскажет. И интриговать за вашей спиной она перестанет, потому что ничего не добьётся. Но это будет иметь смысл только в том случае, если вы в своём парне уверены.

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