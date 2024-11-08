Зеленскому предрекли много неприятных неожиданностей при Трампе

Политолог Дудаков предрек сложности в отношениях Зеленского и Трампа Отношения нового президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского могут оказаться довольно непростыми ввиду нежелания Трампа тратить ресурсы на украинский конфликт, заявил в разговоре с «Лентой.