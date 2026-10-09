Мать Костылевой: медкомиссия решит вопрос о возобновлении тренировок

Фото: соцсети Ирины Костылевой Ирина Костылева, мать российской фигуристки Елены Костылевой, сообщила, что сегодня ее дочь пройдет медицинскую комиссию.
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