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Секретарь Совбеза Патрушев: англосаксы хотят уничтожить или ослабить Россию, однако не учитывают ее мощь

Секретарь Совбеза Патрушев: англосаксы хотят уничтожить или ослабить Россию, однако не учитывают ее мощь

Англосаксы хотят ликвидировать или ослабить Российскую Федерацию, однако не учитывают мощь страны. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, который стал собеседником издания «Известия».

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