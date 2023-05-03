Секретарь Совбеза Патрушев: англосаксы хотят уничтожить или ослабить Россию, однако не учитывают ее мощь

Англосаксы хотят ликвидировать или ослабить Российскую Федерацию, однако не учитывают мощь страны. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, который стал собеседником издания «Известия».