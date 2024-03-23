Глава ФСБ доложил Путину о задержании участвовавших в атаке на «Крокус» террористов

Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, включая четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
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