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Глава ФСБ доложил Путину о задержании участвовавших в атаке на «Крокус» террористов

Глава ФСБ доложил Путину о задержании участвовавших в атаке на «Крокус» террористов

Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, включая четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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