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Жителя Актау задержали после проверки автомобиля: начато расследование

Жителя Актау задержали после проверки автомобиля: начато расследование

В Актау сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора» задержали 28-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств, передает inAktau.

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