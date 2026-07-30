Жителя Актау задержали после проверки автомобиля: начато расследование

В Актау сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора» задержали 28-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств, передает inAktau.