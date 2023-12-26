Изрезал ножом и отрезал голову: в Самарской области ищут жертв серийного маньяка

После 13 лет принудительного лечения преступник устроил себе турне по регионам России.Алексея Варакина, 37-летнего уроженца Таджикистана, в 2010 году осудили за убийство двух проституток в Санкт-Петербурге.
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