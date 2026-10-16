"Великая война" перешла в третью фазу. Часть русского народа на сегодняшний день оказалась фактически захвачена.
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Запад может победить , потому что у него ...ДЕНЕГ больше...Запад сам для себя печает *резервную валюту*, то есть объявил свою *бумажку* золотом...Запад за свои *бумажки* всё в мире может покупать...А наши рубли *привязаны* в доллару и евро...Нам надо заработать вражескую валюту , продавая нефть и газ , чтобы все в мире себе купить...