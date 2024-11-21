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Закон и Порядок

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Байдена собирается списать долг Украины на $4,65 млрд

Байдена собирается списать долг Украины на $4,65 млрд

Списание долга Украины «отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и их партнеров по ЕС, G7 и НАТО», считают в Госдепартаменте Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters) Администрация президента США Джо Байдена уведомила конгресс, что планирует списать долг Украины на $4,65 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующее письмо.

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