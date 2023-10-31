60-й тонный "лучший в мире" БТР "Намер" подбили выстрелом из РПГ в корму

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Уничтожение израильских танков "Меркава-4" произвело на многих военных экспертов столь ошеломительный эффект, что далеко не все обратили внимание, что ЦАХАЛ потерял еще не менее разрекламированные тяжелые боевые машины.

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