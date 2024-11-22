Основатель «Азова» рассказал о рисках для ВСУ в Запорожье

Основатель «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) и командир Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Запорожская область остается чрезвычайно опасным направлением для украинской армии.