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Александр Легков: «После марафона на «Чемпионских высотах» многие говорили, что наши бы порвали любых, если бы выступали на международном уровне»

Александр Легков назвал самую яркую гонку на турнире «Чемпионские высоты».  — Главное впечатление от соревнований «Чемпионские высоты»? — Две недели в Малиновке по шикарным трассам, комментировали, следили за спортсменами, переживали за них.

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