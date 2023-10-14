Зеленский озаботился палестино-израильским конфликтом

Геннадий Бережнов

Говорить сегодня о евреях типа Зеленский не кому, как и о тех более 2000 из Израиля, что воюют в рядах фашистов с нами. Они предали память своих отцов и дедов и осудить их в Израиле не кому. Их возвращают домой бороться с Палестиной и её правым крылом. Они не смогли обрести государственность с 1948 г. вопреки решению ООН. Все эти годы они боролись. Можно их осуждать за жестокость, но ЛДНР боролись и погибали 8 лет их убивали и убивают с той же жестокостью. Однако США и ООН, весь Запад ослепли сознательно. А всё потому, что в их генах течёт кровь убийц коренного населения Америки, где участвовали и Франция и Англия.