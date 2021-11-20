Орелtimes

13 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    про какой тут культур- мультур разговор завели, то что осталось и было создано в СССР, с этим можно согласиться, а с ...В Орловскую облас...
  • Юрий Волков
    Это закономерности развития патосистемы:(патоген-переносчик(если есть)-хозяин. Супер агрессивный патоген, убивая хозя...Инфекционист назв...
  • Саша Николаев
    Во-становиться более понятным их-поведение,ибо-чипирнутые..))Вы нас раздражает...

Орловцам предложили «провериться»

Орловцам предложили «провериться»

На железнодорожном вокзале Орел стартовала акция «Узнай свои долги». В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник» сотрудники транспортной полиции и судебные приставы на железнодорожном вокзале «Орёл» провели акцию «Узнай свои долги».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх