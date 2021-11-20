Орловцам предложили «провериться»

На железнодорожном вокзале Орел стартовала акция «Узнай свои долги». В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник» сотрудники транспортной полиции и судебные приставы на железнодорожном вокзале «Орёл» провели акцию «Узнай свои долги».