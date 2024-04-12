Поздравление Премьер-министра Республики Татарстан А.В.Песошина с Днем космонавтики

Дорогие татарстанцы! От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично поздравляю вас с Днем космонавтики! Первый полет в космос был прорывом не только в человеческом сознании, но и в науке, технике, политике, творчестве – во многих областях знаний и жизни.