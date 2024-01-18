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Zero Hedge

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Biden Is Fast-Tracking His Student-Loan-Forgiveness Plan

Biden Is Fast-Tracking His Student-Loan-Forgiveness Plan

Biden Is Fast-Tracking His Student-Loan-Forgiveness Plan Via CreditNews.com, Last week, the Biden-Harris Administration announced a plan to accelerate the forgiveness timeline for the Saving on a Valuable Education (SAVE) Plan.

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