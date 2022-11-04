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Юрист Анцелиович о согласии на передачу данных: «РУСАДА перестраховывается. Они не будут собирать сведения об интимной жизни спортсменов»

Юрист Анна Анцелиович поделилась мнением о документе, в котором Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предлагает спортсменам подписать согласие на обработку персональных данных.

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