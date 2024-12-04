Рассказываем, какие мандарины самые сладкие, как они помогают худеть и чем отличается клементин от танжерина.

Слово «Мандарин» в русском языке напрямую заимствовано от французского mandarinier. Европейцы дали такое название цитрусовым, потому что цвет плодов был похож на апельсины, одежду важных китайских чиновников.
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