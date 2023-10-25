Рамасвами: неоходимо согласиться на переход части регионов Украины в Россию

Американский бизнесмен Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты страны от Республиканской партии, заявил, что США должны стремиться к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, которое предусматривало бы переход русскоязычных регионов в состав России, сообщает ТАСС.